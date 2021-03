Yoga, Qi Gong, marche nordique, méditation : nos alliés contre le cancer ?

Aux États-Unis, c’est une pratique que l’on trouve dans de plus en plus d’établissements : le patient atteint d’un cancer aura deux médecins référents . Le premier, l’oncologue, est chargé de prescrire les soins classiques ; le deuxième est spécialisé en médecine intégrative et propose diverses activités complémentaires, telles que le yoga, le Qi Gong ou la méditation , entre autres. Celles-ci ne sont bien sûr pas vouées à remplacer le traitement premier mais visent à aider le patient à mieux l’affronter, en apprenant à gérer la douleur ou les effets indésirables d’une chimiothérapie par exemple.

Dans un autre genre, on peut également évoquer l’intérêt de la marche nordique pour soulager des effets post-opératoires dans le cadre d’un cancer du sein. Ce sport, qui consiste en une marche accélérée à l’aide de bâtons, aide à stimuler le système lymphatique au niveau du bras. Or, chez une personne atteinte d’un cancer du sein, on ôte souvent la tumeur mais aussi un certain nombre de ganglions sous les aisselles, qui font partie de ce système lymphatique, dont le rôle est d’évacuer les toxines de notre corps.

Sans ces ganglions, les personnes opérées peuvent développer un " gros bras ", ce que l'on appelle un lymphœdème. En parallèle du drainage lymphatique, qui est le traitement de kinésithérapie, face à ce problème, la marche nordique a fait les preuves de son efficacité. Encore une fois, il n’est absolument pas question de substituer ces pratiques aux traitements conventionnels, mais bien de complémenter et d’améliorer l’expérience du patient.