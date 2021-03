Utiliser la vue pour gérer son appétit ?

On dit souvent que l’on mange avec les yeux, ou que l’on a les yeux plus gros que le ventre… Mais ces expressions se vérifient-elles scientifiquement ? Notre appétit peut-il être lié à ce que nous voyons ? Des chercheurs ont mené l’expérience.

C’est une situation que vous avez sans doute déjà vécue : lorsque vous êtes invité à déguster un bon repas chez votre grand-mère et qu’ elle vous propose quelques biscuits pour accompagner le café , vous aurez tendance à les manger dans leur totalité, qu’il y en ait seulement deux ou trois sur la table, ou bien carrément huit ou dix (selon la générosité de votre mamie). Pourquoi ? Tout simplement parce que vous les voyez face à vous .

Des chercheurs se sont dit qu’il était peut-être possible d’inverser ce lien entre les yeux et le ventre et de mettre au point une astuce qui permettrait au contraire de réguler notre appétit.

Pour ce faire, ils se sont rendus sur le campus d’une université, et ils ont invité les étudiants à se rassembler au réfectoire pour s’adonner à une activité plutôt plaisante : déguster à volonté de délicieuses ailes de poulet frit. Au préalable, ils les ont répartis en deux groupes : dans le groupe 1, placé d’un côté du réfectoire, les étudiants avaient à leur disposition, sur chacune des tables, une petite poubelle de table dans laquelle ils pouvaient jeter les os de poulet.

Quant aux membres du groupe 2, placés à l’autre bout du réfectoire, ils avaient eux aussi le loisir de manger à volonté, mais les poubelles étaient cette fois invisibles, puisque dissimulées sous les tables : une fois les ailes dégustées, les étudiants n’avaient qu’à jeter leurs os dans un trou au milieu de la table, qui aboutissait dans la poubelle.