Un virus mutant pour lutter contre le cancer du cerveau ?

Quand le cerveau est attaqué par un glioblastome, la forme la plus fréquente du cancer du cerveau, le diagnostic est sans appel : l’espérance de vie est de 15 mois en moyenne. En effet, il est très difficile d’éliminer toutes les ramifications de cette tumeur tentaculaire, qui revient toujours malgré les opérations successives. En dépit de cette sombre perspective, des recherches sont en cours qui pourraient donner aux patients une lueur d’espoir.

L’une d’elle est menée à l'hôpital Saint-Luc, à Bruxelles, par le neurochirurgien Christian Raftopoulos et son équipe. Ils ont obtenu des résultats chez certains patients, en combinant deux conditions cruciales : d'abord éliminer par chirurgie la quasi-totalité de la tumeur, ce qu’on appelle l’exérèse . Puis la mise en place complémentaire d’une radiothérapie et d’une chimiothérapie : c’est cette combinaison qui permet aux médecins d’obtenir un meilleur taux de survie.

Une autre recherche, plus surprenante, est menée à l’hôpital de l’Université Duke, en Caroline du Nord, où les chercheurs travaillent à partir d’un virus particulièrement dangereux, le virus de la poliomyélite. Très contagieux, il a tué des millions de personnes jusqu’à la mise en place de grandes campagnes de vaccination dans les années 50 : fort heureusement, il a aujourd’hui quasiment disparu de la surface de la Terre.

Mais quel est le lien avec le cancer du cerveau, le fameux glioblastome ? Les chercheurs ont eu l’idée de procéder à un peu d’ingénierie génétique pour faire de ce vieil ennemi un allié précieux : ils ont ôté 10% de ce virus, qu’ils ont remplacé par 10% de gènes d'un autre virus quasiment inoffensif, un rhinovirus responsable d’un simple rhume.

Et ce nouveau virus, mutant, possède plusieurs propriétés intéressantes : d’abord, il ne transmet évidemment plus la polio ; mais surtout, une fois injecté directement dans le cerveau, au cœur du glioblastome, il permet de lutter efficacement contre lui.

Comment ? Si le glioblastome est aussi dangereux, c’est parce qu’il a la particularité de se cacher derrière une sorte de cape d’invisibilité : le système immunitaire du patient est incapable de le détecter, ce qui permet à la tumeur de se propager. Or, la présence du virus mutant va provoquer une infection et ainsi alerter le système immunitaire : elle fait tomber la cape d’invisibilité de la tumeur. Le système immunitaire du patient peut alors s’activer et éliminer les cellules cancéreuses infectées par le virus.

Ce traitement inédit a été administré depuis une demi-douzaine d’années avec succès : plusieurs patients, auxquels on prédisait une espérance de vie très faible en théorie, sont toujours en vie aujourd’hui. Ce sont les patients les plus jeunes, avec une tumeur relativement petite, qui semblent le mieux répondre à ces soins. Il faudra cependant attendre plusieurs années avant de pouvoir évaluer leur véritable efficacité.

Si les chercheurs se gardent bien de parler de solution miracle, préférant évoquer une rémission plutôt qu’une guérison, ce traitement représente néanmoins une véritable lueur d’espoir pour les patients atteints d’un glioblastome.