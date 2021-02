Un tour de montagnes russes pour venir à bout de vos calculs rénaux ?

Les calculs rénaux (ou lithiases rénales), ce sont des agglomérats de minéraux et de sels qui s’accumulent au niveau du rein et qui finissent par former des cristaux ou de petites pierres. Lorsque ces pierres sont évacuées par les voies naturelles, elles provoquent des douleurs parfois extrêmes. Pour aider à soulager les patients, des chercheurs américains ont découvert une méthode pour le moins originale…