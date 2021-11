Un diagnostic médical est-il toujours infaillible ?

Comment différencier avec certitude une personne en bonne santé mentale d’un patient nécessitant une prise en charge psychiatrique ? Dans les années 1970, une expérience américaine faisait grand bruit dans la communauté médicale en remettant en cause la validité des diagnostics psychiatriques.

Dans les années 1970, une équipe de 11 chercheurs américains a décidé de mener une expérience totalement inédite . Chacun s’est rendu au service de garde d’un hôpital psychiatrique en prononçant des phrases sans queue ni tête. Leur premier objectif était de vérifier s’ils allaient être internés ou non . Bingo : ce fut bien le cas pour chacun d’entre eux ; 10 furent diagnostiqués schizophrènes, et le onzième maniaco-dépressif (c’est-à-dire bipolaire selon la terminologie moderne).

Que s’est-il passé ensuite ? Une fois internés, les 11 pseudo-patients ont immédiatement recommencé à agir normalement, en personnes parfaitement saines qu’ils étaient . Et dès le lendemain de leur internement ils ont alors demandé à pouvoir quitter l’hôpital puisqu’ils se portaient bien . Mais incapable de détecter la supercherie, le personnel de l’hôpital est resté convaincu qu’ils souffraient tous d’une maladie mentale et les a gardés internés : certains pendant 6 jours, d’autres jusqu’à 40 jours .

La publication de cette étude provoqua bien sûr un véritable tollé dans la communauté médicale de l’époque, qui remit en cause sa validité. En réponse, le chercheur responsable de l’étude annonça qu’il allait réitérer l’expérience, et que d’autres pseudo-patients tenteraient de se faire admettre en hôpital psychiatrique. Dans les mois qui ont suivi, 40% des responsables d'asile ont alors identifié des " faux patients ". Mais nouveau coup de théâtre : en réalité, les chercheurs n’avaient envoyé aucun pseudo-patient dans les hôpitaux ! Une fois de plus, un sacré revers pour la fiabilité des diagnostics psychiatriques…