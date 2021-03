Un des cafés les plus chers au monde récolté dans des excréments d’animaux

Nous sommes nombreux à consommer quotidiennement du café, tant pour son délicat arôme que pour son effet stimulant sur notre organisme. Mais saviez-vous que la caféine pourrait aussi stimuler notre mémoire ? Et que l’un des cafés les plus chers au monde était récolté dans les excréments d’un petit animal proche de la mangouste, en Indonésie ?

Nous connaissons l’effet stimulant de la caféine sur notre corps : elle nous aide à affronter la langueur qui peut accompagner certains matins difficiles, ou nous relance après un repas un peu trop copieux. Mais il semblerait qu’elle ait aussi un effet sur notre mémoire. Pour en savoir plus, des chercheurs ont mené une étude en laboratoire sur des abeilles.

Ils les ont divisées en deux groupes et les ont soumises à l’odeur du caféier, l’arbuste tropical cultivé pour la production de café. Via la projection d’un gaz, les abeilles étaient donc exposées à l’odeur de cette plante, qui ressemble à celle du jasmin. Juste après, les chercheurs leur fournissaient une solution sucrée : autrement dit, ils leur faisaient associer l’odeur du caféier avec l’obtention de nourriture. Avec une différence : dans le premier groupe et seulement dans celui-ci les chercheurs ont ajouté un peu de caféine dans la solution.

24 heures plus tard, les scientifiques ont renouvelé l’expérience à l’identique, afin de déterminer quelle proportion d'abeilles se souviendrait de l’association entre odeur et nourriture. Que s’est-il passé ? Dans le groupe 1, qui avait reçu un supplément de caféine, 60% des abeilles ont ouvert leurs mandibules pour recevoir la nourriture lorsqu’elles ont senti l’odeur du caféier. Dans le groupe 2, où les abeilles n’avaient pas reçu de caféine, elles n'étaient que 20% à le faire. Autrement dit, 3 fois plus d'abeilles se souvenaient de l'association quand elles avaient reçu la caféine.

Quelle est la conclusion des chercheurs ? Selon eux, la caféine agirait aussi sur notre cerveau d’humain et permettrait d’améliorer temporairement notre mémoire, à condition d’être consommée avec modération.