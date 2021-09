Stéréotypes de genre : peuvent-ils influencer nos comportements ?

Une seconde expérience a été menée, encore plus édifiante : des scientifiques ont recruté un autre groupe de volontaires et les ont fait répondre à un soi-disant questionnaire sur l’identité sexuelle (en fait un simple prétexte à l’étude). Puis ils ont à nouveau divisé les volontaires en deux groupes : au groupe 1, ils ont annoncé que le résultat de leur test montrait une identité sexuelle majoritairement masculine ; au groupe 2, ils ont dit qu’ils avaient au contraire une grande part de féminité en eux .

Ils ont alors posé toute une série de questions aux deux groupes concernant leurs goûts, leurs attitudes, leurs comportements, etc. Qu’ont-ils constaté ? Qu’il n’y avait aucune différence notable entre les deux groupes dans les réponses des volontaires féminins. Mais ce n’était pas le cas des cobayes hommes : ceux à qui l’on avait attribué une identité plutôt féminine avaient tendance à se montrer plus homophobes, plus militaristes et plus machistes que les autres.