Soigner la sclérose en plaques grâce à une greffe fécale ?

Il nous est tous arrivé un jour de souffrir de petits tracas intestinaux. Le plus souvent, il s’agit d’une affection bénigne et passagère due à un excès alimentaire. Mais chez certains, la situation se prolonge et une maladie infectieuse peut être en cause. Dans ce cas, et lorsque les antibiotiques ne fonctionnent pas, on peut avoir recours à une greffe fécale. Et on dirait que ça marche ! À tel point que des chercheurs ont imaginé une utilisation élargie de ce traitement.

Nous portons dix fois plus de bactéries que de cellules sur notre corps

Chacun d’entre nous constitue un écosystème : cet écosystème est bien sûr composé de milliards de cellules, mais aussi de milliards de bactéries. Nous possédons d’ailleurs en nous et sur notre peau dix fois plus de bactéries que de cellules, et ces organismes entretiennent entre eux un dialogue permanent. Parmi ces bactéries, certaines vivent dans notre tube digestif et notamment dans notre intestin : c’est notre microbiote intestinal, auparavant connu sous le nom de flore intestinale. Pour faire simple, un microbiote intestinal sain se caractérise par un bon équilibre des proportions entre les différentes bactéries. Lorsqu’on observe un déséquilibre de ces proportions, on peut être affaibli sur le plan immunitaire et, par exemple, contracter une infection.

Une bactérie très résistante

Parmi les infections, il en est une particulièrement problématique qui est due à une bactérie extérieure, appelée Clostridium Difficile. Lorsque votre microbiote est trop faible, cette bactérie peut coloniser votre intestin et l’endommager en envoyant une série de toxines, qui vont provoquer une diarrhée et une inflammation chronique très douloureuses.

Le gros souci, c’est ce que cette bactérie est résistante aux antibiotiques : il est donc très difficile de s’en débarrasser. Heureusement les chercheurs ont mis au point une technique pour le moins originale, mais qui a fait ses preuves dans 90% de cas : la transplantation du microbiote fécal d’un donneur sain dans les intestins du patient qui souffre de l’infection. Le traitement contre Clostridium Difficile est d’ailleurs le seul cadre pour lequel cette greffe fécale est autorisée.

Une greffe fécale pour redonner le sourire…

Le succès de cette méthode a donné envie à d’autres chercheurs d’aller plus loin. Une étude étonnante a eu lieu aux États-Unis, qui démontre la relation intime entre notre microbiote intestinal et notre cerveau.

Les chercheurs ont porté leur intérêt sur deux lignées de souris : l’une composée de souris dépressives, l’autre de souris saines. Ils ont prélevé le microbiote intestinal fécal des souris dépressives et l’ont introduit dans l’intestin des souris saines. Que s’est-il passé ? Les souris jusque-là saines sont devenues dépressives à tour.

Quelles conclusions en tirer ? Premièrement, ce résultat incite à la prudence : il faut être sûr de connaître et de maîtriser les effets d’une telle transplantation avant d’en faire un usage élargi. Deuxièmement, il se révèle par ailleurs très satisfaisant puisqu’il démontre le lien direct qu’il pourrait y avoir entre certaines bactéries de nos intestins et des maladies mentales comme la dépression. Reste tout un travail de longue haleine pour identifier les bactéries qui pourraient favoriser la lutte contre ces maladies.

2 images Soigner la sclérose en plaques grâce à une greffe fécale ? © Tous droits réservés

…Et lutter contre la sclérose en plaques ?

Et ces mêmes scientifiques ont poussé leur recherche encore plus loin. Ils ont mis à jour un lien entre certaines de ces bactéries dites " de dépression " et le mécanisme de myélinisation.

Mais qu’est-ce que la myélinisation ? Dans notre cerveau, nos réseaux de neurones sont entourés d’une substance qui les protège à la manière d’une gaine autour d’un fil électrique. Cette gaine assure leur bonne connectivité : c’est la myéline. Dans le cas d’une sclérose en plaques, la gaine de myéline est endommagée, ce qui entraîne de mauvaises connexions et dès lors des handicaps, qui peuvent être très lourds. En identifiant des bactéries capables de générer la formation de myéline saine, les chercheurs espèrent donner un vrai coup de pouce à la lutte contre cette terrible maladie.

Une autre question se pose pour l’avenir, c’est évidemment celle du mode d’administration de ce microbiote. La solution la plus simple vers laquelle les chercheurs s’orientent est celle d’encapsuler la matière fécale, ou plutôt les bactéries les plus utiles, dans des gélules. Si l’idée paraît certes peu ragoûtante, le jeu en vaut probablement la chandelle !

