Soigner l’arthrose avec des sangsues ?

Et si nous avions une sangsue comme médecin ? Tout aussi effrayante ou fascinante qu’elle puisse paraitre, la technique de l’hirudothérapie, ou sangsue médicinale, a été utilisée pendant des siècles pour toute une série de pathologies, à des époques où les saignées étaient particulièrement prisées. Plus étonnant, plusieurs instituts de recherche s’essaient encore aujourd’hui à utiliser les vertus de ces petits animaux pour soulager des maux tels que l’arthrose, ou encore pour faciliter des greffes…

Arthrose du genou

Alors qu’on sait que les personnes de 65 ans et plus ont un risque sur 5 de développer une arthrose du genou, un médecin et chercheur allemand a tenté de renouveler les traitements de cette maladie chronique d’une manière pour le moins originale : la sangsue thérapeutique. Aux patients venus le consulter pour soulager leur mal, le médecin a appliqué une sangsue au niveau du genou, et les résultats se sont avérés surprenants : l’action de succion des sangsues s’est en effet révélée plus efficace, selon les patients, qu’un traitement anti-inflammatoire classique.

Drôle d’animal

Mais qu’est-ce qu’une sangsue exactement ? Cet animal peu ragoûtant fait partie de la famille des vers. Hermaphrodite, elle possède pas moins de 9 testicules, un pénis, deux ovaires et un utérus ! Et comme son nom l’indique, elle suce le sang pour se nourrir. Pourvue de ventouses pour mieux s’agripper, elle peut aussi compter sur ses trois mâchoires circulaires garnies de dents pour transpercer la peau et atteindre le réseau sanguin. Au bout de quelques minutes de gavage, la sangsue se détache d’elle-même. Une fois repue, elle pèse jusqu’à dix fois son poids et pourra jeuner sans mal pendant au moins 1 an, voire plus, avant son prochain repas !

Une salive aux vertus incroyables…

Dans le cas de notre patient atteint d’arthrose, la sangsue s’emploie donc à pomper le sang au niveau du genou et diminue les douleurs provoquées par la destruction du cartilage au niveau de l’articulation. Mais comment expliquer une telle vertu ? En fait la salive qu'elle injecte pour sucer le sang comporte toute une série de molécules potentiellement bénéfiques, y compris des molécules anti-inflammatoires. Et ce ne sont peut-être pas les seuls bienfaits de cette salive. Elle contient aussi des anticoagulants qui, comme leur nom l’indique, aident à fluidifier le sang. Ainsi, dans certains hôpitaux on utilise les sangsues dans le cadre de greffes, de doigts ou d’oreille par exemple : elles aident à mieux vasculariser la zone et à mieux connecter le corps du patient avec le greffon.

…à condition d’en faire une utilisation encadrée

Si la redécouverte de ces pratiques anciennes semble présenter des avantages dans certains cas précis, elle doit cependant être abordée avec précaution. D’abord parce que l’hirudothérapie n’a pas reçu de validation scientifique générale de la part du Conseil supérieur de la santé, même si des instituts de recherche s’attèlent à étudier les contenus de la salive de sangsue. Ensuite parce que des dérives sont très vite possibles, avec l’accès facilité par Internet au commerce de " sangsues médicinales ", qui risque de favoriser une automédication peu recommandable. En effet, il n’est guère conseillé de vous faire soigner à l’aide de sangsues si vous souffrez par exemple d’anémie ou de maladies liées à la coagulation. Dans tous les cas, mieux vaut toujours demander l’avis de votre médecin avant de se lancer !

