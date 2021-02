Sauver les éléphants grâce à la masturbation ?

On le sait, la Terre vit actuellement sa sixième extinction de masse.

Si les disparitions et les apparitions d’espèces constituent un phénomène naturel dans l’histoire de notre planète, celle que nous connaissons aujourd’hui s’accélère considérablement : son rythme est 10 000 fois supérieur aux précédentes extinctions.

Pour remédier à ce terrible constat, des chercheurs s’efforcent de trouver des solutions.

Parmi les voies explorées, il y a celle du clonage. Nous savons que cette prouesse technologique est possible depuis le premier succès en 1997, celui de la brebis Dolly. Mais cette piste pose des soucis non seulement du point de vue éthique – la tentation d’étendre à l’humain une manipulation génétique de mieux en mieux maîtrisée – mais aussi du point de vue de sa faisabilité : les tentatives de clonage des espèces menacées donnent lieu à des taux de réussite pour le moins médiocres, qui ne dépassent pas les 3-4%.

L’autre solution, plus naturelle, consiste bien évidemment à faire se reproduire entre eux des individus de l’espèce menacée. Mais ces derniers ont parfois besoin d’un petit coup de pouce, et c’est précisément le travail de chercheurs et de vétérinaires spécialisés dans la procréation assistée des espèces en voie de disparition. L’histoire de PMA animalière la plus célèbre concerne une sous-espèce d’éléphant d’Asie, entre un mâle vivant au zoo de Berlin et une femelle d’un zoo américain.

Difficile bien sûr de transporter l’un ou l’autre de ces imposants mammifères pour donner lieu à un accouplement naturel : pour rendre leur reproduction possible, il faut passer par une insémination. Et là, les scientifiques ont déployé des trésors d’inventivité…

Première étape : aller chercher la semence de l’éléphant mâle. Mais sans toucher son pénis car en érection il atteint la taille respectable d’1m50. Le manipuler comportait donc un sacré risque : celui, en cas de mouvement de l’éléphant, d’assommer ou de blesser sérieusement les courageux chercheurs. Il a dès lors fallu masser sa prostate, en passant par le rectum, ce qui n’était pas une mince affaire. Une fois récolté, le sperme du mâle a ensuite été transporté en avion jusqu’aux États-Unis, où il a été introduit dans le vagin de la femelle, millimètre par millimètre, à l’aide d’un cathéter géant spécialement conçu.

Si cette méthode a fait ses preuves, elle demande toutefois la mobilisation de moyens importants pour des résultats parfois hasardeux…

D’après les chercheurs, la meilleure manière de sauvegarder les espèces consiste donc surtout à prendre le problème à la racine : en maintenant l’habitat de ces espèces par la lutte farouche contre le braconnage et la déforestation massive. Un défi ambitieux mais crucial dans les années à venir.

Retrouvez la chronique de Patrice Goldberg sur les espèces en voie de disparition dans Soir Première :