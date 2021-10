Rétinopathie diabétique : un nouveau traitement prometteur ?

Au fond de notre œil se trouve la rétine, une très fine membrane aux pouvoirs extraordinaires : elle est composée d’une multitude de cellules capables de transformer les ondes lumineuses en impulsions électriques. Celles-ci parviennent ensuite à notre cerveau et nous permettent de voir . Ce lien direct entre le cerveau et la rétine requière un énorme apport en énergie : en effet, il représente 20% de l'oxygène et des nutriments dont nous avons besoin pour faire fonctionner notre corps.

Dès lors, cette zone à l’interface entre rétine et cerveau est très riche en vaisseaux sanguins. Or on le sait, les personnes diabétiques souffrent d’un excès de sucre dans le sang. Et à force, ce sucre détériore la paroi des vaisseaux sanguins rétiniens qui vont finir par craquer, provoquant ainsi des saignements et des troubles de la vue.