Quel est le véritable lien entre l’alcool et la séduction ?

On a tous connu ces soirées un peu arrosées où des invités finissent par se déhancher sur la piste de danse au point de devenir parfois incontrôlables, ou par se lancer dans des comportements étranges… Le responsable de ces excès ? L’alcool ! Mais comment expliquer ce lien ? Et faut-il forcément boire pour se laisser aller…?

Eh bien l’alcool a pour effet d’éteindre des lampadaires dans différents quartiers de la ville : certaines zones neuronales vont être désactivées, et notamment celles qui contrôlent notre inhibition . Ce qui explique la tendance à soudain prendre confiance en soi lorsqu’on est éméché. Au point de se croire parfois aussi plus séduisant qu’on ne l’est…

C’est un fait : quand nous buvons, nous nous sentons souvent beaucoup plus à l’aise. C’est parce que l’alcool agit directement sur notre cerveau. Vu que cet organe fonctionne à l’électricité, on peut l’imaginer comme une grande ville dans la nuit, éclairée par de multiples lumières.

Des chercheurs se sont demandé si l’alcool était la seule donnée en jeu dans cette prise de confiance, ou si l’aspect social qui entoure sa consommation pouvait avoir une influence. Pour en savoir plus, ils ont décidé de mener une expérience.

Résultat ? Plus on a d’alcool dans le sang, plus on a tendance à placer le curseur haut sur une échelle de séduction. Conclusion simple et attendue des scientifiques : l’alcool a bien un effet direct sur notre niveau de confiance en nous.