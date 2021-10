Pousser un juron pour diminuer une douleur aigüe ?

La première astuce est toute simple et bien connue des parents qui veulent réconforter leur bambin après une chute : elle consiste à frotter la zone douloureuse . Simple réflexe psychologique sans grande efficacité ? Eh bien non ; car ce que l’on sait moins, c’est que derrière ce geste instinctif se cache un mécanisme neurologique qui aide véritablement à diminuer la douleur ressentie.

En effet, lorsque nous nous cognons, des capteurs se chargent d’envoyer via le système nerveux un message d’alerte au cerveau pour le prévenir du choc . En réponse, le cerveau va renvoyer un message de douleur pour nous inciter à protéger la zone et éviter ainsi qu’elle soit à nouveau cognée : c’est ce qui fait que nous avons mal.

Les scientifiques voulaient déterminer ceux qui supportaient le mieux la douleur. Et qu’ont-ils constaté ? Les volontaires qui juraient maintenaient leur main dans la glace plus longtemps que les autres. Et quand on leur demandait d’estimer leur souffrance sur une échelle de douleur, ils avaient tendance à l’évaluer à un niveau moindre que les autres.