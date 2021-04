Pourquoi la première nuit dans un lieu inconnu est-elle souvent agitée ?

Pour en savoir plus, des chercheurs ont recruté un certain nombre de volontaires à qui ils ont fait subir toute une série de tests pendant leur sommeil dans un lieu inconnu .

Ensuite, ils ont examiné ce qu’il se passait exactement dans le cerveau. Et les chercheurs ont décelé chez leurs cobayes un phénomène particulier : leur hémisphère gauche plongeait moins profondément dans le sommeil que leur hémisphère droit. Or, on le sait, l’hémisphère gauche est celui de la logique, de la rationalité et de la vigilance, tandis que le droit est celui de l’émotionnel et de la créativité.