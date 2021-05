Plagiocéphalie : pourquoi mon bébé a-t-il la tête plate ?

La plagiocéphalie, ou syndrome de la tête plate : c’est une crainte fréquente chez les jeunes parents, et elle n’est pas exagérée puisque ce phénomène concerne jusqu’à 20% des nourrissons, soit 1 bébé sur 5. Si, dans des cas très rares, cette plagiocéphalie peut être le signe de troubles sous-jacents, la plupart du temps elle est simplement positionnelle et ne nécessite alors pas de soins particuliers, mais quelques gestes réflexes.

La contrepartie c’est que certains bébés, à force d’être sur le dos, présentent un aplatissement plus ou moins prononcé de l’arrière de la tête . Leurs os n’étant pas encore soudés, les crânes des nourrissons sont en effet très malléables et prennent très vite la forme du matelas sur lequel ils reposent .

Heureusement cette plagiocéphalie positionnelle, si elle n’est pas très esthétique, est absolument bénigne et rectifiable. D’abord, que les parents se rassurent : elle n’entrave en aucun cas le bon développement du cerveau. Ensuite, elle finira par se résorber naturellement au bout de deux ans.

Quelques solutions existent cependant pour limiter ou empêcher ce syndrome de la tête plate : lorsque le bébé ne dort pas, il est bon de veiller à le mettre régulièrement en position ventrale, que ce soit sur soi, via le portage, ou bien sur un tapis d’éveil, ce qui libérera ses mouvements. Car la mobilité, on le sait, est essentielle et ce dès le plus jeune âge : dans cette position ventrale, le bébé va aussi renforcer son cou et améliorer son développement moteur.