C’est un fait, nous sommes des êtres bourrés d’émotions. Joie, peur, colère, surprise nous traversent sans cesse et peuvent influencer nos facultés mentales comme nos décisions…Au point que ces émotions peuvent parfois devenir de puissantes armes de persuasion et de manipulation. Démonstration scientifique.

Nos émotions peuvent-elles être manipulées et influer sur nos performances ? Une expérience a été menée sur un groupe de volontaires pour le déterminer. Une fois recrutés, ces volontaires ont été divisés en paire : un participant A et un participant B, qui se trouvent ensemble face à un chercheur.

Celui-ci leur demande alors de recomposer, chacun de leur côté, un même puzzle en 3D extrêmement simple, parfaitement accessible à un enfant de 10 ans. Bien entendu, les chercheurs ont triché pour l’expérience car les deux puzzles ne sont en réalité pas tout à fait identiques : celui du participant B est en fait impossible à résoudre.

Première tentative : le participant A réussit évidemment sans difficulté, tandis que le participant B échoue, forcément. Cet échec provoque chez lui des émotions négatives. Il se pense incapable de résoudre un problème simple et perd de la confiance en lui.

Le chercheur propose alors de tenter le coup une deuxième fois avec un autre puzzle.

À nouveau, celui reçu par le participant B est en réalité impossible. Résultat : nouvel échec alors que son compagnon d’expérience passe l’épreuve avec succès. Le sentiment de médiocrité se renforce alors d’autant plus chez lui.

Finalement, le chercheur propose un troisième et dernier essai. Cette fois, chacun des deux participants va recevoir le même puzzle, dont le degré de difficulté est toujours faible. Et sans triche : pour le participant B l’exercice est tout aussi facile que pour le participant A. Ainsi, ils ont a priori les mêmes chances de réussite. Que va-t-il alors se passer ?

Le participant A, boosté par ses bons résultats lors des deux premières expériences, va non seulement réussir ce puzzle sans difficulté mais aussi plus vite : sa confiance en lui est à son maximum, ce qui booste ses performances. Quant au participant B, il va à nouveau échouer… Pourquoi ? Parce que ses émotions négatives – un sentiment de médiocrité et d’inaptitude – vont carrément bloquer ses capacités de raisonnement.

Cette expérience édifiante montre à quel point le style de management adopté dans une entreprise est important pour améliorer les aptitudes de ses collaborateurs : quand on pratique un management de manière positive, en soulignant leurs qualités, on dope leurs performances ; tandis qu’un management fondé sur la critique et le contrôle les incitera au contraire à perdre confiance en eux et donc à sous-performer. Et le phénomène est tout aussi éclatant dans le domaine scolaire : un renforcement positif est toujours plus efficace pour les apprentissages.