Les vrais jumeaux : identiques et pourtant différents

Les vrais jumeaux sont souvent les cobayes préférés des chercheurs. Pourquoi ? Parce que leurs génomes, supposés parfaitement identiques, sont l’objet d’étude rêvé pour l’épigénétique, cette discipline qui étudie tout ce qui, dans l’environnement, peut influencer nos gènes. Comment expliquer, par exemple, qu’un jumeau développe un cancer et pas l’autre ? On pourrait penser que la réponse se trouve forcément dans la différence d’environnement. Mais ce n’est pas si simple…

La conception de vrais jumeaux est un phénomène rare : elle concerne seulement trois cas pour mille naissances . Mais que recouvre exactement ce terme de " vrais jumeaux " ? Contrairement aux faux jumeaux, conçus à partir de deux ovocytes et deux spermatozoïdes différents, à la manière de n’importe quel frère et sœur nés à des moments différents, les vrais jumeaux partagent le même ovocyte, mais aussi le même spermatozoïde . Ces jumeaux monozygotes provenant de la subdivision de cet ovule fécondé, ils possèdent donc le même patrimoine génétique. Mais dans ce cas, comment expliquer le fait que l’un d’eux va développer une maladie grave, telle un cancer, alors qu’elle épargnera son double ?

En étudiant ces cas, des chercheurs spécialisés en épigénétique s’attachent à mieux comprendre les liens entre l’inné et l’acquis, la génétique et l’environnement. Ils sont partis du postulat que la maladie devait forcément être liée à un facteur environnemental qui restait à déterminer, puisque les vrais jumeaux partagent le même matériel génétique. Pourtant, les recherches de scientifiques islandais, menées sur 387 paires de jumeaux, leurs parents, conjoints et enfants, ont récemment remis en cause cette théorie : ils sont parvenus à démontrer qu’il y avait plus de différences génétiques chez les vrais jumeaux que ce que l’on pensait. Chez certaines paires de jumeaux, ils ont ainsi découvert des mutations génétiques chez l’un que l’on ne retrouvait pas chez l’autre.