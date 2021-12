Les odeurs peuvent-elles influencer notre comportement ?

Si notre nez n’est pas aussi performant que celui de certains animaux tels que le chien, capable de distinguer un milliard de senteurs différentes, il reste un organe fascinant, bien plus subtil que nous le pensons. Mieux même, il est tellement lié à nos émotions que des odeurs peuvent avoir un impact non négligeable sur nos comportements et notre santé.

L’odorat, un sens directement connecté à notre cerveau

L’odorat est un sens étonnant, car il a la particularité d’être relié directement aux zones du cerveau responsables des émotions et de la mémoire, à travers les milliers de capteurs qui tapissent notre nez. On connait tous la fameuse madeleine décrite par Proust, dont l’odeur ressuscite chez le narrateur des souvenirs d’enfance enfouis et déclenche une émotion fulgurante. C’est parce que ce que nous sentons parle à notre conscience mais surtout à notre inconscient, au point d’influencer nos jugements.

Les stéréotypes s’expriment aussi à travers notre nez

Une expérience édifiante illustre cet étonnant pouvoir du nez. Menée par une équipe de chercheurs, elle mettait en scène de faux entretiens d’embauche. Des scientifiques ont demandé à des personnes de les assister ((soi-disant) pour réaliser un recrutement, et donc d’accueillir avec eux de prétendus candidats pour un poste à très hautes responsabilités.

Dans ce pool de (faux) candidats, composé d’hommes et de femmes en fait complices de l’expérience, tout le monde présentait un profil et un CV similaires. En revanche, c’est leur odeur qui n’était pas toujours la même : certains (qu’ils soient hommes ou femmes) portaient un parfum masculin, d’autres un parfum féminin tandis que certains et certaines ne portaient absolument aucun parfum.

Bien entendu, les chercheurs ont demandé aux personnes qui les assistaient de juger les différents candidats et candidates sur une échelle de notation. Et cela leur a permis de découvrir qu’inconsciemment, les différentes odeurs avaient joué un rôle…

D’abord en ce qui concerne les femmes, celles qui portaient un parfum masculin ont été systématiquement surévaluées. Pourquoi ? Parce que les assistants ont inconsciemment obéi au stéréotype qui veut qu’un travail à responsabilité soit plutôt associé à la virilité, et donc à un parfum masculin. Tout aussi intéressant, on trouvait à la deuxième place les femmes qui portaient un parfum féminin, et enfin celles qui n’en portaient aucun étaient totalement sous-évaluées. Quid des hommes ? Sans surprise, ceux qui portaient un parfum masculin étaient bien évidemment eux aussi surévalués. Puis, et c’est encore une fois édifiant, ce sont les hommes sans aucun parfum qui arrivaient en deuxième position, loin devant ceux qui portaient un parfum féminin...

Des odeurs pour booster la productivité…

Qu’est-ce que cela démontre ? Que notre inconscient, influencé par une odeur (ou par son absence), peut jouer un rôle primordial dans nos perceptions. Dans certains pays comme au Japon, des entreprises n’hésitent d’ailleurs pas à tirer profit du pouvoir que les odeurs ont sur nous : en fonction de l’heure de la journée, elles diffusent certains types d’odeurs pour améliorer la productivité de leurs employés.

Le matin, elles privilégient des senteurs de citron ou de menthe poivrée parce qu’elles sont stimulantes et aident les travailleurs à se réveiller. L'après-midi, quand il faut davantage miser sur la concentration, elles favorisent des fragrances de jasmin, de cannelle, ou encore de romarin. Enfin, on trouvera dans les salles de repos une odeur apaisante, à base de sauge ou de lavande, pour mieux retrouver la sérénité et recharger ses batteries.

…Ou retrouver la mémoire

Et cette utilisation des odeurs dépasse le cadre professionnel puisqu’on la retrouve dans certains hôpitaux, où elles vont aider les patients à améliorer leur bien-être et à se remettre plus vite sur pied. Encore plus fort, des senteurs sont parfois utilisées pour aider les personnes amnésiques à retrouver la mémoire. Vu que les capteurs du nez sont directement reliés aux zones de la mémoire et des émotions dans notre cerveau, en faisant respirer des odeurs familières aux amnésiques, on peut les aider à se reconnecter à leurs souvenirs. Incroyable pouvoir du nez…

