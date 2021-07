Les bienfaits de l’art sur notre santé

Une troisième étude s’est intéressée aux petits gribouillages, pas toujours esthétiques, que l’on réalise parfois au cours de réunions qui s’éternisent : des chercheurs se sont amusés à mesurer la capacité de l’ensemble des participants à retenir les informations au cours de ces meetings . Résultat ? Les personnes qui gribouillent retiennent jusqu’à 29% d’informations en plus ! Le fait de dessiner permet donc au cerveau de mieux fonctionner et de se montrer plus performant.

Les arts visuels ont donc de multiples bienfaits sur notre santé : les pratiquer réduit notre stress, nos émotions post-traumatiques et booste notre cerveau. Et plus étonnant encore, la simple consommation d’art suffit déjà à nous faire du bien : des chercheurs ont démontré que le simple fait de contempler une toile ou une sculpture qui vous plaisent dans un musée produit une harmonie dans votre cerveau, bien visible via des capteurs.

Alors, à pratiquer ou à contempler, peu importe : une chose est sûre, l’art nous fait du bien !