La testostérone influence-t-elle nos comportements ?

Dans notre imaginaire, on associe souvent testostérone avec virilité, et virilité avec agressivité. Pourtant, on oublie souvent qu’elle est aussi produite par les femmes, certes en moindre quantité (10 fois moins). Cette hormone peut-elle réellement modifier notre comportement ? Et si c’était plutôt l’inverse ?

Pour tenter de répondre à cette question, des chercheurs se sont d’abord intéressés à nos cousins les plus proches : les chimpanzés et les bonobos. Leur structure sociale est très différente : chez les chimpanzés ce sont les mâles qui dominent tandis que chez les bonobos ce sont plutôt les femelles. Les chercheurs ont mesuré à intervalles réguliers les taux de testostérone dans chacun des deux groupes et ils les ont mis en parallèle avec les manifestations d’agressivité.

Ils ont ainsi constaté que chez les chimpanzés, ces phases d’agressivité correspondaient bien à chaque fois à une augmentation du taux de testostérone. Chez les bonobos au contraire, c’était plutôt l’inverse : les mâles qui avaient le plus bas taux de testostérone étaient ceux qui avaient le plus de chance de s’accoupler, car ils délaissaient les bagarres au profit des interactions sociales telles que l’épouillage. On constate donc que chez nos cousins c’est dans les sociétés patriarcales, où le masculin domine, que se manifeste le plus d’agressivité et une augmentation de la production de testostérone.

Mais qu’en est-il de l’espèce humaine, dont la structure sociale est elle aussi patriarcale ?

Des recherches ont été menées en France sur des volontaires, auxquels les scientifiques ont fait jouer une série de jeux de rôles, où il s’agissait notamment de récompenser ou de punir l’autre en fonction de règles prédéfinies. Les cobayes étaient divisés en deux groupes : le premier avait reçu une dose de testostérone, le second un placebo.

Résultat : contrairement à ce que l’on pourrait imaginer le groupe supplémenté en testostérone avait tendance à donner beaucoup plus de récompenses (et moins de punitions) que le groupe placebo. L’hormone a semble-t-il rehaussé l’affirmation de soi des participants, mais par la générosité plutôt que l’agressivité.

En Angleterre, d’autres chercheurs ont montré que ce taux de testostérone variait aussi en fonction de facteurs extérieurs. Lorsqu’un individu, homme ou femme, prenait une initiative et que celle-ci était couronnée de succès, il avait alors une meilleure image de lui-même, et son taux de testostérone augmentait. Ce ne serait donc pas la présence a priori de cette hormone qui définirait les comportements dits masculins mais bien les actions que nous menons, quel que soit notre sexe, qui influeraient sur les niveaux de testostérone dans notre corps. Ah, l’humain et sa complexité…

Retrouvez la chronique de Patrice Goldberg sur la testostérone sur Soir Première :