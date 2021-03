La musique peut procurer autant de plaisir que le sexe

Nul besoin d’encore prouver les bienfaits de la musique sur notre corps et sur notre âme. Mieux même… Saviez-vous qu’écouter de la musique agissait sur les mêmes zones de notre cerveau que lorsque nous faisons l’amour ?

En Suisse, à Genève, des chercheurs ont placé des volontaires dans des machines à imagerie par résonance magnétique (IRM) et ils leur ont fait écouter de la musique. Pas n’importe laquelle : il s’agissait de ce que l’on appelle la " feel good music ", à l’image de chansons entraînantes comme " Happy " de Pharrell Williams ou encore " Get Lucky " de Daft Punk. L’objectif des chercheurs : observer ce qu’il se passait dans le cerveau des participants .

Et ils ont constaté que des zones très précises du cerveau s’activaient : elles correspondaient au circuit de la récompense , ce réseau de connexions de neurones qui s’allume également lorsque l’on mange un bon repas ou que l’on a une activité sexuelle .

Ils ont également montré qu’il s’activait de façon tout aussi intense que lors de ces moments de plaisir, qu’ils soient gustatifs ou charnels : la musique est donc tout aussi apte que le sexe à stimuler notre circuit de récompense , et nous pouvons y être accros au même titre que n’importe quelle addiction.

Mais pour certains des volontaires, les chercheurs ont pris soin de diffuser en même temps une musique de fond douce et calme, au tempo assez lent. Et ils se sont aperçus que les risques d’accidents de la circulation diminuaient dans ces situations-là. La musique est donc un moyen simple d’apaiser les esprits des automobilistes et de prévenir les gestes brusques susceptibles de provoquer un accident. Attention toutefois à ne pas porter toute votre attention sur la musique lorsque vous êtes au volant : s’il n’est pas déconseillé de hocher la tête au rythme de votre chanson préférée, veillez à rester toujours prioritairement concentré sur la route !