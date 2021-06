La marche améliore-t-elle notre santé mentale ?

On sait depuis longtemps que les exercices physiques font du bien à notre santé physique. Mais quels sont leurs effets sur notre santé mentale ? Des chercheurs se sont penchés sur la question.

Parmi ces neurones spécialisés, il y en a que l’on pourrait qualifier d’"excités" : chargés de nous garder en état d’éveil et de vigilance, ils nous permettent de réagir rapidement en cas de danger. Cependant, il arrive que ces neurones dysfonctionnent et soient carrément trop excités, trop souvent. Que se passe-t-il dans ce cas-ci ? Cette surexcitation peut générer des pensées de rumination, d’inquiétude, d’anxiété, un état potentiellement dangereux pour notre santé mentale. À côté de ces neurones existe aussi un autre catégorie, que l’on appelle neurones apaisants ou calmants et qui permettent de contrebalancer l’effet de ces premiers neurones "excités".