La compagnie d'un animal domestique, un plus pour notre santé ?

Certains ne pourraient vivre sans leur chien ou leur chat, d’autres se passent très bien de la compagnie de ces créatures. Mais quel effet ont réellement les animaux domestiques sur notre santé ? Plusieurs études montrent tous les bienfaits de côtoyer un animal.

Bébés : des défenses immunitaires stimulées

Des recherches ont notamment permis de démontrer que les bébés qui cohabitent avec un animal de compagnie présentent un système immunitaire à plus large éventail par rapport à ceux qui ne côtoient aucun animal. Pourquoi ? Tout simplement parce que ces bébés sont plus exposés à tous les micro-organismes rapportés à la maison par l’animal de compagnie, contre lesquels leur système immunitaire apprend donc très tôt à se défendre. C'est aussi pour cette raison que les bébés qui vivent à la campagne, davantage en contact avec les animaux de la ferme, ont un système immunitaire mieux éduqué que celui des bébés des villes.

Une meilleure espérance de vie pour les personnes âgées

D’autres recherches ont été menées, cette fois sur des personnes âgées, et leurs résultats sont tout aussi positifs. Il a en effet été démontré que les personnes âgées qui possèdent un animal de compagnie ont une espérance de vie supérieure. Comment l’expliquer ? C’est simple : quand on a un animal de compagnie, en particulier un chien, il faut le promener. Les propriétaires de chiens augmentent donc leur activité physique et leur cerveau est mieux oxygéné.

Le chien, véritable vecteur de lien social...

Posséder un animal de compagnie est aussi bénéfique pour notre santé parce que cela favorise nos interactions sociales, essentielles aux êtres profondément sociaux que nous sommes. Et une recherche menée aux États-Unis montre à quel point la présence d’un chien peut influencer nos relations avec autrui. Des chercheurs ont demandé à un volontaire de se promener, selon le même circuit, la première fois sans chien et la seconde avec un chien prêté par un refuge.

Les scientifiques ont alors mesuré toutes les interactions tissées entre le promeneur et les personnes qu’il rencontrait, qu’il s’agisse de connaissances ou d’inconnus. Et les résultats sont édifiants. Lorsque le promeneur croisait des connaissances, les interactions aboutissaient à des discussions dans la proportion suivante : 27% quand il était seul contre 73% quand il était accompagné du chien. Et l’écart est encore plus flagrant lorsqu’il s’agissait d’inconnus. Dans ce cas-ci, les proportions étaient de 5% seul contre 95% avec chien. Quelle conclusion en tirer ? Il semble que le chien joue en fait un véritable rôle de facilitateur dans nos interactions sociales.

...Et atout drague

Au point qu’il pourrait même nous aider à trouver l’âme sœur… Une autre expérience, menée par des chercheurs français cette fois-ci, confirme cet incroyable pouvoir du chien. Pour tester leur théorie, ils ont demandé à un jeune homme au physique agréable de se promener sur un campus universitaire et en ville, et d’aborder des jeunes femmes dans le but d’obtenir leur numéro de téléphone. Dans une situation A, il marchait seul, et dans une situation B, il était accompagné d’un chien. Vous l’aurez deviné : son taux de réussite s’est avéré bien meilleur dans la situation B, avec plus de 30% de taux de réussite contre seulement 10% dans la situation A. À l’instar de la première expérience, le pouvoir d’attraction du chien avait rendu le jeune homme beaucoup plus amène aux yeux des personnes qu’il rencontrait. Alors oui : pour notre santé comme pour notre vie sentimentale, le chien est vraiment le meilleur ami de l’homme !

