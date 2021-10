L’effet de groupe peut-il diminuer notre anxiété ?

L’homme est un être social : spontanément, nous avons tendance à nous rassembler pour partager des moments forts, que ce soit à l’occasion d’une fête, d’un enterrement ou encore de grands évènements sportifs ou culturels. Et si le fait d’être en groupe jouait un rôle sur notre stress ?

Électrochocs

Pour y voir plus clair, des chercheurs ont mené une expérience aux États-Unis il y a déjà quelques années. Ils ont recruté un certain nombre de volontaires : chacun de ces cobayes arrivait seul dans une pièce pour s’entretenir avec eux. Les scientifiques leur expliquaient alors qu’ils s’apprêtaient à participer à une expérience sur la sensibilité aux électrochocs, des termes qui n’étaient pas choisis au hasard.

Puis un soi-disant professeur, affublé de tous les attributs de l’autorité scientifique telle qu’on se l’imagine (blouse blanche, stéthoscope, etc.) entrait dans la pièce pour raconter précisément au volontaire comment l’expérience allait se dérouler.

Mais cette explication se déclinait en deux scénarios bien distincts : à la première moitié des participants, le “professeur” confiait sans détour que l’expérience des électrochocs serait forcément douloureuse, mais qu’elle était nécessaire pour le bien de la science ; avec la seconde moitié des participants au contraire, il se montrait beaucoup plus rassurant en évoquant plutôt des fourmillements et des chatouillis, pas forcément désagréables, provoqués par la pose de petits capteurs sur leur peau, qui n’engendreraient aucune douleur.

À ce moment-là, un prétendu assistant faisait irruption dans la pièce pour prévenir le professeur qu’il faudrait patienter une demi-heure, le laboratoire n’étant pas encore prêt. C’est là où tout se jouait : le “professeur” demandait alors au volontaire s’il préférait patienter seul ou bien en groupe, en compagnie d’autres participants.

La force du groupe

Qu’ont répondu les volontaires ? Chez les personnes qui avaient entendu le scénario d’une expérience indolore, douce, deux tiers ont préféré attendre seules et un tiers attendre en groupe. Alors que chez celles qui avaient entendu le premier scénario, beaucoup plus angoissant, le résultat était complètement inversé : deux tiers voulaient attendre en groupe et seulement un tiers souhaitait attendre seul.

Comment expliquer cette différence ? C’est bien la manière de présenter l’expérience, selon qu’elle était vectrice de stress ou non, qui a semblé déterminer l’attirance des volontaires vers le groupe ou non. Ainsi, plus on est stressé, plus on aura tendance à chercher à se rassembler entre personnes qui vivent la même anxiété.

Une démonstration éclatante de l’importance fondamentale du collectif dans notre capacité à gérer les émotions négatives. Et de tout le bien que peuvent apporter les groupes de parole et autres activités entre patients qui expérimentent des épreuves dans leur existence…

