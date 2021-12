Iridologie : notre iris peut-il refléter notre état de santé ?

Selon von Peczely et les iridologues qui vont lui succéder, il y a un dialogue permanent entre l’iris, zone très riche en nerfs et en vaisseaux sanguins, et les organes. À partir de l’étude de l’œil, ce dialogue permet de déterminer si le corps souffre de l’une ou l’autre pathologie présente, passée ou à venir. Pour établir leur diagnostic, les iridologues ont mis au point une cartographie de l’iris, qu’ils divisent en plusieurs zones ou secteurs : l’une correspond au foie, une autre aux intestins, une autre encore au pancréas, etc.