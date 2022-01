Grossesse : peut-on influencer ou deviner le sexe du bébé à venir ?

Fille ou garçon ? C’est la grande question que se posent tous les parents lorsqu’ils apprennent l’heureuse nouvelle. Sur Internet, on trouve 1001 astuces de grand-mère pour connaître le sexe du futur bébé, voire pour l’influencer avant sa conception… Mais peut-on vraiment s’y fier ?

Influencer le sexe du bébé par l’alimentation : de la pure fiction

Lorsqu’un couple essaie de concevoir un enfant, il arrive qu’il ait envie d’une fille plutôt qu’un garçon, ou vice versa. Sur Internet, les recettes pour influencer le sexe du bébé à venir sont légion : date ou position du rapport sexuel sont souvent mentionnées, mais aussi les régimes miracles, très en vogue depuis les années 70. Basés sur de la pseudo-science, ils partent d’une idée simple : un certain type d’alimentation pourrait modifier le PH du vagin de la maman et ainsi changer la proportion de spermatozoïdes porteurs du chromosome X (qui donnent une fille) ou bien ceux porteurs du chromosome Y (qui donnent un garçon) au moment du rapport. Ainsi, si la future maman consomme beaucoup de produits laitiers, cela handicaperait les spermatozoïdes Y dans son vagin lors du rapport sexuel, et augmenterait donc ses chances d’avoir une fille. Tandis que si elle mange très salé, elle aurait plutôt un garçon car elle favoriserait un environnement apprécié par les spermatozoïdes Y et diminuerait au contraire le nombre de spermatozoïdes X. Il peut être tentant d’essayer, mais il faut savoir que ces régimes "genrés" ne reposent sur aucune étude scientifique validée et fiable, réalisée sur de grands nombres et sur de longues périodes.

Des mythes qui ont la peau dure

Une fois enceintes, certaines femmes et leur entourage s’amusent à essayer de deviner le sexe du bébé. Et à nouveau, les méandres du Net regorgent de mythes populaires toujours aussi vivaces pour les y aider. Parmi eux, on retrouve l’observation des cycles lunaires, la modification des cheveux et de la peau de la maman, ou encore la forme de son ventre : un ventre pointu serait par exemple le signe que l’on attend un garçon. Une croyance qui, comme toutes les autres citées, ne repose sur aucun fondement scientifique, de nombreux paramètres pouvant expliquer la forme plus ou moins pointue du ventre de la femme enceinte, mais pas le sexe du bébé à l’intérieur.

Poids de grossesse, indice du sexe du bébé

Des études ont exploré le sujet un peu plus en profondeur. Une recherche statistique menée aux États-Unis sur plusieurs millions de femmes a ainsi permis de dégager une donnée plus fiable : plus vous prenez du poids pendant votre grossesse (par rapport à votre poids de base), plus vous avez de chances d’avoir un garçon. l’inverse, si vous prenez maximum 9 kilos, vous avez plus de chances que votre bébé soit une petite fille. Il y a cependant un bémol à cette étude : car si vous avez dans ce cas statistiquement plus de chances d’avoir une fille qu’un garçon, la probabilité n’est jamais que de 51% contre 49%... Autant dire que la différence est extrêmement faible !

Étude du système immunitaire

Une autre étude s’est intéressée au système immunitaire. Des chercheurs ont réussi à déterminer qu’en cas d’infection, le système immunitaire d’une femme enceinte réagissait plus fortement lorsqu’elle attendait une petite fille, les symptômes d’inflammation se manifestant de façon plus prononcée. Ceci étant dit, toutes ces informations restent à prendre avec des pincettes. D'autant plus que faire un bébé reste avant tout le plus beau mystère de l’humanité…Et pour longtemps encore, espérons-le !

