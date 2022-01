Effet d’emballement : une info peut en cacher une autre

Sur certains sujets (souvent les plus sensibles), il n’existe pas forcément de réponse courte et évidente. Malgré toutes les précautions de langage, nous pouvons toutes et tous tomber dans un travers : succomber à un effet d’emballement et de surinterprétation.

Une peur irrationnelle peut alors se développer, qui peut conduire ces personnes à éviter de se faire vacciner. A l’échelle d’une population, cette surinterprétation des données, véritable effet d’emballement, peut avoir des conséquences non négligeables .

Comment ça marche ? Les chercheurs ont créé un chewing-gum bourré de protéines particulières, qui imitent parfaitement les serrures utilisées par le coronavirus pour pénétrer dans nos cellules. L’idée, c’est de réduire la charge virale qui se trouve dans la salive, que l’on sait très élevée , en piégeant les virus. Au cours de la mastication, les virus vont venir s’accrocher aux serrures du chewing-gum et y rester prisonniers . Les expériences menées montrent que la charge virale présente dans la salive diminue ainsi de 95% .

Mais attention : c’est typiquement le genre d’info propice à un effet d’emballement, y compris médiatique. En effet, il est facile d’imaginer qu’il suffira dès lors de mâcher un chewing-gum pour se prémunir contre la contamination.

Pourtant, cette expérience est bien plus complexe que cela et elle doit être abordée dans toutes ses nuances : la principale, c’est qu’elle a été menée uniquement en laboratoire, à l’aide une machine qui imite la mastication humaine. Elle n’est donc valable qu’entre les murs de ce laboratoire, et rien ne garantit que des essais seront un jour menés sur l’homme. Ni, a fortiori, que ces chewing-gum aboutiront un jour sur le marché…

On le voit, l’effet d’emballement et la surinterprétation peuvent très vite survenir. Et à l’heure des fake news, les médias ont leur rôle à jouer pour prévenir ce phénomène : la nuance est mère de sagesse, particulièrement dans les informations scientifiques…