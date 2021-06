Écrire à la main, plus stimulant pour notre cerveau ?

Notre société connait une révolution numérique, y compris dans l’écriture : que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette, nous privilégions de plus en plus la rapidité des claviers pour prendre des notes. Au point que la question se pose sérieusement : vaut-il encore la peine d’apprendre à écrire à la main de nos jours ? Des chercheurs se sont penchés sur la question.

Les jeunes générations sont confrontées de plus en plus tôt aux écrans… Se dirige-t-on vers un apprentissage exclusivement numérique de l’écriture ? Une étude s’est penchée sur ce qu’il se passait dans le cerveau de jeunes enfants lorsqu’ils apprenaient à écrire selon trois pratiques différentes :

Mais la méthode avec clavier ne stimule en fait que les aires visuelles, tandis que le traçage des lettres mobilise non seulement les aires visuelles mais aussi celles qui sont liées à la psychomotricité fine . Lorsque l’enfant s’entraine à tracer les lettres, il ne se contente pas d’apprendre à les reconnaître et son apprentissage en est donc renforcé.

Avantage au clavier donc ? En réalité, pas du tout. Car les scientifiques ont analysé les résultats obtenus aux examens par chacun des groupes : notes prises à l’ordinateur vs notes manuscrites. Et il s’est avéré que les étudiants qui avaient pris note à la main avaient obtenu de meilleurs résultats que les autres .

Pourquoi ? L’hypothèse c’est qu’à l’ordinateur, la rapidité avec laquelle nous écrivons nuit à l’attention que nous apportons à notre tâche : nous avons tendance à écrire de façon automatique. Tandis que l’écriture manuscrite, plus lente et plus exigeante, nous demande de procéder dès le départ à une synthèse du propos, qui nous oblige à mieux le comprendre et nous aide donc à l’assimiler. Malgré l’avantage apparent d’une prise de notes plus rapide à l’ordinateur, nous stimulons davantage notre cerveau lorsque nous écrivons à la main.