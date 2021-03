Détecter la maladie de Parkinson avec son nez ?

Certains sont cependant mieux dotés que d’autres dès la naissance : c’est le cas d’une ancienne infirmière écossaise, douée d’un odorat particulièrement développé . Tout commence lorsqu’elle perçoit sur son mari une odeur nouvelle. Ce n’est que quelques années plus tard, lorsqu’il apprend qu’il est atteint de la maladie de Parkinson et qu’elle l’accompagne dans un groupe de parole avec d’autres parkinsoniens qu’elle fait le lien : cette odeur est typiquement celle des personnes atteintes par la maladie.

Des chercheurs se sont alors intéressés à elle et ils ont voulu vérifier la fiabilité de cet incroyable don. Pour ce faire, ils lui ont présenté 12 tee-shirts coupés en deux : six d’entre eux appartenaient à des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, les six autres à des personnes en bonne santé. Non seulement l’ancienne infirmière est parvenue à différencier sans aucune difficulté les tee-shirts des parkinsoniens et ceux des non-parkinsoniens, mais elle a également détecté l’odeur en question sur un 7e tee-shirt. S’agissait-il d’une erreur de sa part ? Absolument pas : quelques mois plus tard, cette personne était également diagnostiquée comme étant atteinte de la maladie. Ce qui signifie que cette infirmière a été également capable de sentir la maladie avant même qu’elle se déclare.

Très intéressés par cette étonnante faculté, des chercheurs de l’Université de Manchester s’attèlent maintenant à identifier avec précision les molécules odorantes spécifiquement " parkinsoniennes ", en collaboration avec l’ancienne infirmière. L’objectif ? Mettre au point un dispositif de dépistage simple et rapide de la maladie, afin de pouvoir traiter préventivement les patients et mieux comprendre comment elle se développe. À l’avenir, ils souhaiteraient aussi appliquer cette technique à d’autres maladies, comme le cancer ou la maladie d’Alzheimer.

Retrouvez la chronique de Patrice Goldberg sur La Première :