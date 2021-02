Astronomie de l'étrange : mille anecdotes insolites sur notre Univers

Savez-vous que le scarabée bousier utilisait la Voie lactée pour se déplacer ? Que la Grande-Bretagne aurait subi une pluie infestée d’aliens ? Connaissez-vous le lien entre Newton et les pirates ? Dans son ouvrage Astronomie de l’étrange (parution le 17 février 2021), l’astrophysicienne belge Yaël Nazé nous fait entrer dans le monde céleste par la petite porte, à travers une myriade d’histoires amusantes… et toutes vraies !

Avec ce livre l’astronome belge, maitre de recherches FNRS à l’Institut d’astrophysique et de géophysique de l’Université de Liège, fait le pari d’éclairer notre Univers et l’histoire de l’astronomie sous un jour nouveau. Son objectif : intéresser un public non connaisseur, parfois effrayé face à la mystérieuse science des astres ; mais aussi surprendre les lecteurs avertis, en leur offrant des anecdotes insolites qu’ils découvriront peut-être pour la première fois.

Un livre scientifique teinté d’humour

Yaël Nazé aborde sa passion à travers trois grands volets, sur un ton toujours décalé et teinté d’humour : dans un premier temps, elle montre que l’astronomie n’est pas exempte de personnages singuliers qui ont marqué la discipline par leur destin étonnant, leur mauvais caractère ou encore leur égo surdimensionné…

Dans un deuxième chapitre, elle revient sur une série d’objets célestes, parfois bien réels, parfois fantasmés, depuis les incontournables soucoupes volantes jusqu’aux étranges étoiles zombies. Enfin, elle évoque les idées cosmiques souvent loufoques qui ont traversé la tête des scientifiques à travers les siècles, qu’elles soient fondées ou complètement fausses.

Dans des encarts disséminés à travers les pages, on retrouve aussi de courtes anecdotes qui sont autant de petites pépites pour découvrir les aspects les plus terre-à-terre de la science céleste, et qui sont souvent étroitement liées à un contexte sociétal et historique. On apprend ainsi que l’absence de toilettes mixtes a longtemps justifié la prétendue impossibilité des femmes de se rendre dans l’espace !

Avis donc aux curieux qui souhaiteraient embarquer dans le drôle de vaisseau spatial de Yaël Nazé.

Yaël Nazé nous raconte quelques-unes de ses anecdotes préférées en vidéo, ici :