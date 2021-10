À quel point le stress peut-il nous pousser à tricher ?

Dans nos sociétés modernes, la pression est grande pour se montrer performant en permanence. Ce stress peut à la fois menacer notre santé et nous inciter à la tricherie pour améliorer nos résultats… C’est bien sûr le cas dans le monde très compétitif du sport de haut niveau, avec les dérives bien connues du dopage, mais aussi dans n’importe quel milieu professionnel. La pression peut-elle vraiment influer sur notre propension à la tricherie ? Des chercheurs ont voulu en savoir plus.

Ils ont mené avec des enfants une série d’expériences assez spectaculaires, filmées par nos collègues de la RTS (Radio Télévision Suisse). La situation est simple : un expérimentateur reçoit des enfants, un par un, et les invite à jouer. Il leur présente 4 cartes, chacune porteuse d’un dessin. Il retourne ensuite les cartes, les mélange et demande à l’enfant de retrouver celle sur laquelle une pomme est dessinée. À ce moment-là, un prétendu assistant entre dans la pièce et demande à dire deux mots en privé au chercheur…