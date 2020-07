"Manifest" : Est-ce que tous les passagers sont voués à mourir à une date connue ?

Est-ce que tous les passagers sont voués à mourir à une date connue ? C'est sur ce cliffhanger que s'achevait la première saison, et le mystère se complique en saison 2 lorsque Michaela, Ben et Cal se retrouvent de nouveau dans le vol 828 et découvrent que tout a changé. Ils soupçonnent maintenant que leurs jours, ainsi que ceux de tous les passagers de l’avion sont comptés et doivent tout faire pour sauver leurs vies.