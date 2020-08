Découvrez les confidences des acteurs de "Manifest" concernant la saison 2

Ben Stone est joué par Josh Dallas. Cet acteur principal dévoile différents éléments intéressants dans Melty : "Nous commençons la saison 2 exactement là où nous en étions à la saison 1. On pose beaucoup de questions. Il y a un bébé, mais nous ne savons pas tout. Nous ne savons pas vraiment à qui est ce bébé. Une arme a explosé lorsque Michaela est entrée et Ben et Olive ont découvert ce concept de date de décès. Le 2 juin 2024, soit dans cinq ans et demi".

L’acteur américain de 41 ans ajoute ceci :"Je peux dire que vous allez obtenir des réponses immédiatement. Vous allez découvrir qui - si quelqu’un a été tué. Vous allez également découvrir qui est le père du bébé de Grace d’une manière vraiment intéressante et inattendue". L'acteur promet aussi des épisodes intenses comme le montre ce cliché backstage sur Instagram :