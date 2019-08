"Lucifer" : 5 faits que vous ignoriez sur les acteurs de la série

Avant de faire la paire avec le roi de l’Enfer, l’actrice jonglait avec les meurtriers et psychopathes en tous genres dans " Massacre à la tronçonneuse " en 2003, et " Hostel 2 " en 2007.

Il incarne le seigneur de l’Enfer avec tant d’aisance qu’on croirait qu’il est né pour ça… C’est pourtant tout le contraire puisque Tom Ellis est issu d’une famille religieuse. Son père, son oncle et sa sœur sont pasteurs . "Je ne suis pas certain qu’ils regardent la série mais ils ont plutôt bien réagi. […] C’est parce que j’ai reçu une excellente éducation religieuse que je me suis offert la liberté d’endosser ce rôle." racontait-il au Figaro.

3. Rachael Harris aka Linda : une demande en mariage exceptionnelle

Mariée au violoniste Christian Hebel depuis 2015, la demande de ce dernier s’est faite dans des circonstances hautement romantiques ! Le couple était en fait en Italie… pour célébrer le mariage d’un couple d’amis qui n’est autre que celui de l’acteur de "How I Met Your Mother", Neil Patrick Harris et David Burtka. Est-ce inspiré par cet élan d’amour qu’il a décidé de poser le genou à terre quelques jours plus tard à Capri ? Depuis, le couple a eu deux fils, Henry (né en 2016) et Otto (né en 2018).