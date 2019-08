Les adorables photos des acteurs de "Lucifer" quand ils étaient enfants

Fin juin, pour remercier ses fans d’être plus de 4 millions à le suivre sur Instagram, Tom Ellis , l’interprète de Lucifer, balançait sur la toile un cliché de lui du temps où il portait des culottes courtes. Une adorable photo qui nous a donné envie de voir à quoi ressemblait le reste du casting de "Lucifer" enfants … et nous avons découvert des petites pépites !

Même regard perçant et bouche pulpeuse pour l’interprète de la détective Chloé Decker qui vient de passer le cap de la quarantaine en novembre 2018. Outre des photos de son joli minois d’enfant, le compte Instagram de l’actrice californienne regorge de cliché de ses proches amis, comme Taylor Kinney rencontré sur le tournage de la série "Chicago Fire", ou encore Aimee Garcia , l’interprète d’Ella Lopez dans "Lucifer".

L’ intrépide Maze a presque des airs d’ange sur cette photo postée à l’occasion de la journée internationale des droits de la femme. " Honorez les femmes qui vous ont nourri, élevé, combattu pour vous, soutenu, les femmes qui vous aiment. […] Cette petite fille a grandi pour rêver plus grand qu’elle ou sa mère n’aurait jamais cru possible." écrit-elle en légende. Girl power !

Aimee Garcia aka Ella Lopez

Elle a rejoint la bande lors de la deuxième saison et on n’imagine plus un épisode de "Lucifer" sans elle ! La bonne humeur d’Aimee Garcia irradie l’écran, comme sur cette photo à croquer de l’actrice désormais âgée de 40 ans dans les bras de sa maman. Une parenthèse de douceur partagée lors de la fête des mères.