Suivez “Les petits meurtres d’Agatha Cristie” avec Antoine Duléry chaque après-midi

Réalisée par Eric Woreth, cette nouvelle adaptation met en scène un tueur en série. Les crimes se succèdent, à chaque fois précédés d’un courrier à la police, signé ABC, qui donne la date et le lieu du prochain meurtre. Le commissaire Larosière, maître 'des crimes', sentencieux et poète, et son jeune élève enthousiaste et naïf, l’inspecteur Lampion, deviennent fous. Ils sont totalement impuissants à stopper le parcours macabre du tueur…