Pourquoi vous ne verrez pas "Les feux de l'amour" ce vendredi

Impatient de découvrir votre épisode inédit des "Feux de l’amour" ?

Voici ce qui vous attend dans l’épisode 5410 à retrouver le lundi 28 octobre à 12h.

Mariah se venge d’Hilary pendant la soirée du nouvel an. Cependant, la vente aux enchères est fructueuse et la cote de popularité de la fondation augmente, malgré l’humiliation d’Hilary. Jack tranquillise Maria à ce sujet. Devon quitte Hilary et part seul avec sa nouvelle voiture. Il a un accident. Nick et Chelsea se laissent emporter et manquent de passer à l’acte. Ils se reprennent et décident d’être toujours amis. Victoria et William se rapprochent mais quelqu’un les interrompt. Il s’agit de Reed, escorté par une policière.

Dans l’épisode précédent (jeudi 24 octobre)

C’est la vente aux enchères de la fondation Abbott-Winters. Hilary présente la soirée. Mais Mariah pour se venger, a changé le texte sur le téléprompteur que doit lire Hilary. Hilary, emportée par son élan, dit sans l’avoir voulu, qu’elle a fait chuter Mariah. Nick et Chelsea passent la soirée du réveillon ensemble et s’embrassent. Pêche d’enfer n’est pas expulsé grâce à l’intervention de Victor qui, en échange de leur maintien dans les lieux, a prêté sa salle à Jack, furieux de devoir céder devant Victor.