Les feux de l’amour : qui est Eric Braeden, l’interprète de Victor Newman depuis 4 décennies ?

En février prochain, Eric Braeden fêtera ses 42 ans de présence dans Les Feux de l’amour. Depuis quatre décennies, le comédien d’origine allemande de 80 ans interprète le personnage haut en couleur de Victor Newman, propriétaire de Newman Entreprise, multimillionnaire et charmeur incontesté puisque ce personnage a été marié quinze fois, dont quatre avec la même femme. Alors que l’acteur, quant à lui, a la même épouse depuis plus de cinquante ans !

Le comédien, qui a célébré ses quatre décennies dans le soap il y a déjà 2 ans, a eu un parcours plus que singulier et semé d’embûches.

"Le décès de mon père m’a fait grandir plus vite, poursuit-il. Je me battais sans arrêt. Quand votre père meurt alors que vous êtes très jeune, vous êtes en colère contre le monde entier, vous ne comprenez pas. C’était très dur, mais, quand vous partez seul pour les États-Unis, cela vous sert. Je n’avais peur de personne…"

"Au début, j’ai détesté… Je ne voulais pas rester, car je n’avais pratiquement joué que des mauvais garçons depuis le début de ma carrière et Victor en était un", avoue-t-il. "Je suis allé voir Bill Bell, le producteur, pour lui dire qu’il fallait donner un passé à ce personnage expliquant qui il est et pourquoi il est ainsi. Personne n’est mauvais sans raison. Il m’a donc écrit une superbe scène dans laquelle Victor raconte son enfance à Nikki. Ce dernier a grandi dans un orphelinat, qu’il a quitté à 7 ans. Je ne pouvais pas m’identifier, mais, à partir du moment où j’ai joué cette scène, je me suis dit : “Maintenant, je reste” parce que je savais que ça allait ouvrir plein de possibilités de jeu."

C’est à ce moment qu’il décide alors de se diriger vers les métiers du cinéma. Dans un premier temps il ne décroche que des rôles secondaires ou des rôles de personnage allemand dû à ses origines . En 1969, le président des Studios Universal lui dit subtilement qu’il n’obtiendra jamais de premier rôle avec un nom allemand . A la suite de cette discussion, Hans-Jörg Gudegast change de patronyme et incarne enfin un personnage américain en 1969. Eric Braeden était né. C’est finalement en 1980, 10 ans plus tard, qu’ il jouera pour la première fois Victor Newman dans Les Feux de l’amour.

53rd Monte Carlo TV Festival : Cocktail Party At Ministry Of State © 2013 Pool Barson

Aujourd’hui, le comédien ne s’est toujours pas lassé de jouer le personnage de Victor Newman et vit cette aventure comme un challenge : "Même si je ne suis pas toujours d’accord avec ce qu’écrivent les scénaristes, mon métier est de jouer ce qu’il y a écrit et de tenter de le rendre réel".

Après cette histoire pour expliquer le rôle de son personnage, les histoires autour de celui-ci ont été denses et variées, Eric Braeden avait eu raison, et grâce à lui, son personnage avait gagné de la profondeur .

CBS' ; " ; Young And The Restless" ; Celebrates Eric Braeden' ; s 40th Anniversary © 2020 Ella Hovsepian

Après 41 ans à jouer le rôle de Victor Newman dans Les Feux de l’amour et à l’aube de ses 81 ans, Eric Braeden pourrait-il prendre sa retraite ?

Dans une interview accordée à nos confrères américains du magazine People, l’acteur s’est confié sur son parcours dans la fameuse série " les feux de l’amour ", il explique alors ce qu’il envisage après plus de 40 ans de carrière dans le saop américain.

Le mari dévoué de l’architecte d’intérieur Dale Russell, 78 ans, père du réalisateur Christian Gudegast, 51 ans, et grand-père de trois petits-enfants, 17, 9 et 5 ans, a hâte de poursuivre sa carrière et a l’intention de s’y tenir.

"Je suis resté le même, j’aime ma vie, j’adore mes collègues. J’aime ma famille et mes amis. Alors, est-ce que je me vois prendre ma retraite de sitôt ? Non ! […] J’ai l’intention de rester aussi longtemps que possible."

Souffle de soulagement ! Pour notre plus grande joie, Victor Newman n’est pas prêt de cesser de manipuler les habitants de la ville Genoa City !

Vous pourrez donc toujours le voir dans la série "Les feux de l’amour", tous les jours à midi sur La Une !