"Les feux de l’amour": Patrick Osmond, la voix française de Jack, nous a quittés

Nous venons d’apprendre la triste nouvelle… Patrick Osmond, qui doublait pour la version française le personnage de Jack Abbot, un des héros les plus emblématiques de la série Les Feux de l’Amour, s’est éteint le 23 novembre dernier.

Les fans de la série, qui fête cette année ses 47 ans, n’ont pu manquer de le noter : depuis quelques jours, la voix de l’aîné de la famille Abbott, Jack, n’est plus la même. Le comédien de doublage Patrick Osmond, qui lui prêtait son timbre si caractéristique à la version française de la série depuis plus de 30 ans, nous a quittés il y a quelques jours. Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.