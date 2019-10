"Choqué" et "dégoutté", Daniel Goddard est viré des Feux de l’amour !

Pour les fans comme pour l’acteur emblématique du soap, c’est l’incompréhension. Après 13 années à incarner Cane Ashby, Daniel Goddard a été remercié par la production et ne fera plus partie du casting.

C’est le cœur lourd que l’acteur de 48 ans a annoncé la triste nouvelle qui semble tomber de nulle part. "Je suis aussi choqué et dégoutté que vous" écrit-il à ses fans sur sa page Instagram.

Je ne poste presque jamais, mais il m’a semblé que les fans les plus fidèles et plus affectueux qu’un acteur puisse rêver méritaient de le savoir et de regarder la dernière arche scénaristique en connaissance de cause.