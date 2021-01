Philippe Lambillon : "Nous ne pensions pas que les Carnets puissent durer 30 ans tellement c'était trash pour l'époque !"

30 ans, ça se fête ! Joëlle Scoriels et son équipe de chroniqueurs (David Jeanmotte, Kody, Patrick Ridremont et Adrien Joveneau) ont préparé une soirée exceptionnelle en l’ honneur du Bourlingueur de la RTBF : Philippe Lambillon. L’émission sera l’occasion de revenir sur pas mal d’anecdotes liées aux tournages des carnets ! Lors de ces voyages, les conditions n’étaient pas toujours évidentes : les insectes, la météo, l’absence de sanitaires, la nourriture parfois spéciale… des ingrédients qui ont fait le charme de nombreux de ces tournages. Une soirée spéciale pour en apprendre plus sur Philippe Lambillon !

Ce n'est pas toujours évident de pouvoir tourner les scènes imaginées derrière son ordinateur. - © M.Techy

Comment est né le Bourlingueur ?

Pendant 5 ou 6 ans j’animais Les sentiers du Monde ; je recevais des explorateurs et des aventuriers, on regardait ensemble leur film en plateau. J’avais reçu tout le gratin des gens du voyage, et à un moment j’en ai eu marre. Je n’en pouvais plus de bosser avec autant de techniciens, dans des grands studios. J’ai pris une année sabbatique et de là est née l’idée d’un personnage, entre la science-fiction et la BD, à qui il arrive plein de choses mais qui s’en sort toujours grâce aux conseils des gens.

Imaginiez-vous pouvoir un jour fêter les 30 ans du Bourlingueur ?

Non ! C’est le public qui a décidé. Si les audiences n’avaient pas été bonnes, le personnage n’aurait pas duré dans le temps. Quand j’ai pensé aux Carnets, on les a d’abord mis dans Les sentiers du Monde que je n’animais plus. Il y a eu beaucoup de retours positifs, et c’est devenu une émission à part entière : Les Carnets du Bourlingueur. Je faisais cette parodie sanguinolente de reportage sur un aventurier. Je me suis directement amputé un bras et une jambe, un peu façon Monty Python, et je concluais en donnant rendez-vous à la semaine prochaine. Mais ce n’était pas prévu pour durer 30 ans ! C’était du jamais vu à l’époque, c’était très trash, surtout à la RTBF. Mais ça a plu.

En 30 ans, il y a évidemment beaucoup d’excellents souvenirs. Mais lequel sortirait du lot ?

Les bons souvenirs, c’est absolument tout ! Mais les derniers souvenirs sont toujours les meilleurs. Par exemple, lors du dernier tournage en Namibie, on est entré dans des réserves pour tourner les scènes que j’avais écrites derrière mon ordinateur. Quand j’écris ces scènes, je me marre tout seul, mais je ne suis jamais sûr de pouvoir les tourner. Ici j’avais le rêve de me retrouver face à un éléphant. On a eu la chance énorme de tomber sur un troupeau d’une trentaine de membres, dont des éléphanteaux. Ce qui les rend encore plus agressifs, encore plus dangereux. Donc je profite d’une petite mare où ils boivent pour passer devant eux à cinq mètres, et la l’éléphant prend du sable avec sa trompe et le lance en l’air. Ca donne des images magnifiques ! C’est super beau. Ce sont des images que je n’aurais pas pu avoir avec un dompteur. Mais il y a une part de chance…

Est-ce qu’il y a des mauvais souvenirs ?

Pas vraiment. Même s’il y a eu beaucoup d’ennuis… Heureusement on n’a jamais eu de mort (rire). J’ai souvent été blessé, j’ai chopé pas mal de maladies tropicales parce que je prends des risques. Les seuls "mauvais" moments, si on peut appeler ça ainsi, sont liés à la fatigue entre nous sur les tournages. Je suis très exigeant, on ne dort pas beaucoup pendant plusieurs semaines et à la fin de la journée parfois on s’est disputé. Mais aujourd’hui on en rigole, ce sont des souvenirs marrants en conditions extrêmes !