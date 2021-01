"Le doc du bourlingueur": Philippe Lambillon vous emmène en station de ski !

Il y’a quelques jours, Joëlle Scoriels présentait une soirée exceptionnelle en l’ honneur du Bourlingueur de la RTBF : Philippe Lambillon . L’animateur-aventurier parcourt le globe depuis maintenant 30 ans, nous emmenant dans des endroits toujours plus exotiques . Cela dit, le bourlingueur est polyvalent puisqu’il nous fait également découvrir des lieux auxquels il ne nous a pas habitués ! Cette fois-ci, Philippe nous emmène en Europe, dans des pays plus proches de chez nous : La Suisse et l’Autriche . C’est de saison, puisqu’il nous emmène dans deux stations de ski bien particulières : Isghgl et Gstaad .

Il part à la découverte de ces lieux extravagants puisque la première, Isghgl en Autriche, est la station de ski qui ne dort jamais. Dès 16h, le centre-ville se transforme en dancefloor géant et la fête ne s’arrête jamais pendant les six mois d’hiver. La deuxième, Gstaad dans les alpes suisses, est réputée pour son luxe sans limite, inaccessible pour le commun des mortels. En effet, c’est le refuge des stars dans lequel on peut y trouver de somptueux chalets à plus de 10 millions d’euros et des boutiques de luxe à tous les coins de rue.

