Après 30 ans d’aventures, les animateurs RTBF tirent leur chapeau au Bourlingueur Philippe Lambillon !

Après trois décennies d’expéditions et d’aventures rocambolesques diffusées sur La Une, le Bourlingueur Philippe Lambillon pose ses valises. A cette occasion, les animateurs de la RTBF n’ont pas manqué de lui adresser leurs félicitations !

L’émission culte de la RTBF "Les Carnets du Bourlingueur", qui a soufflé ses 30 bougies en 2020, reviendra ce samedi 17 avril pour un dernier épisode inédit, quelque peu différent des carnets habituels.

Dans cette fiction réalisée lors de différents tournages en Afrique, l’idée n’est plus seulement de mettre les conseils de notre voyageur préféré en avant, mais plutôt son aventure complète avec les autochtones, qui sont autant que lui les personnages principaux de cet épisode.

"J’aimerais que le Bourlingueur ait une nouvelle vie. On pourra voir dans cet épisode ce que deviendra la série. Depuis 30 ans, on me dit qu’on me voit trop peu, que c’est court. Le défi a donc été de rallonger le format et de voir le personnage pendant 26 minutes et que ça tienne la route", expliquait récemment Philippe Lambillon dans un entretien.

Aujourd’hui, les animateurs de la RTBF lui rendent hommage en évoquant les grands moments de l’émission (également à retrouver sur Auvio) et leurs meilleurs souvenirs aux côtés de l’aventurier !