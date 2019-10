Vos animateurs s'associent pour CAP48!

Ce vendredi 11 octobre, Anne-Laure Macq, Jean-Louis Lahaye, Julie Compagnon et Carlo de Pascale s'affrontent dans les Associés, pour CAP48!

Ce vendredi 11 octobre, ce sont quatre candidats très "VIP" que reçoit Sara De Paduwa lors d'une émission Les Associés Spéciale Cap 48 !

A l'occasion de la grande soirée de clôture de l'édition 2019 de Cap 48, quatre animateurs de la maison s'affrontent, mais surtout s'associent pour faire grimper, au maximum, la cagnotte, au profit de l'opération.

Jean-Louis Layahe, Anne-Laure Macq, Carlo De Pascale et Julie Compagnon jongleront avec les mots, testeront leur connaissances, et leur culture générale pour la bonne cause.

La cagnotte sera intégralement reversée à Cap48, notre grande action de solidarité qui sensibilise et finance chaque année des centaines de projets sur le terrain du handicap.