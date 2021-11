Top 5 des chansons pour réussir une soirée Karaoké entre amis

Ahhh les soirées karaoké entre amis… Passion cachée pour certains ou véritable hobby pour d’autres, le karaoké est le genre d’activité qui arrive souvent en fin de soirée.

C’est-à-dire, quand tout le monde est déjà bien plus à son aise (si vous voyez ce que je veux dire… ). Mais qu’on soit chanteur professionnel ou amateur sous la douche, il faut avouer que ce sont souvent les mêmes chansons qui reviennent sur la table.



Du coup, on a listé pour vous, les 5 chansons indispensables, le must du must, le fun du fun pour réussir une soirée karaoké digne de ce nom. Et on parie que vous avez au moins déjà fait vibrer vos belles cordes vocales sur l’une d’entre elles !

N°1 – La chanson qui met l’ambiance : "J’irais où tu iras" de Céline Dion et J.J Goldman

LA BASE ! Pas de Karaoké sans Céline et J.J Goldman ! Et quoi de mieux que "J'irai où tu iras" pour démarrer les hostilités ?

Dès les premiers sons de la guitare électrique, on reconnaît tout de suite cet énorme tube.

La première réaction naturelle est souvent un énorme "Wouhou" suivi d’un petit déhanché branché.

Bon certes, le débit est assez soutenu et on finit souvent par s’emmêler un peu les pinceaux dans les couplets, mais chaque fois qu’un nouveau démarre, on a l’impression d’être dans la peau de Céline et J.J.

On chante comme si nous étions sur une scène devant 3000 personnes, on se lance des regards en se pointant du doigt, on clape dans les mains,… Bref, un premier choix parfait pour mettre une ambiance de feu dans vos soirées karaoké.

N°2 – La chanson pour les grands enfants : "Libérée, délivrée" de Disney

Bon, d’accord, on en a tous un peu marre de cette chanson… Surtout les parents qui ont subi les lectures en boucle de la Reine des Neiges. Mais il faut dire qu’on aime quand même bien la chanter cette chanson. Et puis, il ne peut pas y avoir de soirée karaoké sans aller puiser dans la playlist "Disney".

Elles ont toujours leur petit succès et laissent souvent planer un petit sentiment de nostalgie.

En plus, plus besoin des paroles tellement on les connaît par cœur.



Pour celle de "Libérée, délivrée", on a plutôt tendance à prendre énormément de plaisir sur le refrain qui nous demande de sortir une capacité d’air insoupçonnée de nos poumons. Bref, un choix un peu casse-pieds mais tout de même une valeur sûre pour satisfaire petits et grands.



N°3 – La chanson qui fait rire : "J’ai encore rêvé d’elle" (version Taloches bien sûr)

Qui n’a jamais reproduit, ou du moins, vu quelqu’un reproduire ce mythique duo des Taloches ?

Sorti en 1975 par le duo "Il était une fois", le tube "J’ai encore rêvé d’elle" a pris un tout autre angle le jour où les Frères Taloche en ont fait en 1993, une version totalement décalée, qui fait encore beaucoup rire aujourd’hui. La preuve, c’est qu’elle figure souvent parmi nos playlists de nos karaokés.

Plus pour le plaisir des yeux que des oreilles, on vous l’accorde…

N°4 : La chanson qui transforme le pote calme en rappeur : "La boulette" de Diam’s

Bon certes, on s’adresse ici à la génération 90/2000. Quoique, cet énorme tube de Diam’s a tellement eu de succès après sa sortie en 2006, qu’on ne serait pas étonné que papa et maman ou papy et mamy en connaissent au moins le refrain.



En tout cas, c’est toujours le moment où des personnalités se révèlent. Parfois même les plus calmes d’entre nous sont parfois ceux qui connaissent le mieux ce type de chanson.

On les voit alors se balancer de droite à gauche en imitant les attitudes des chanteurs de rap.

Bref, si vous voulez décoincer les derniers timides de la bande, essayez peut-être avec "La Boulette".

N°5 – La chanson qu’on chante tous trop fort : "I will Always Love you" de Whitney Houston

Allez savoir pourquoi mais cette chanson se retrouve souvent parmi les soirées karaoké alors que… Il faut clairement être un chanteur professionnel ou avoir un certain don pour pouvoir maîtriser une telle technique.

Mais il est vrai qu’à 2h du matin, on a souvent l’impression de pouvoir chanter aussi bien que Whitney Houston et d’être parfait bilingue.

Sauf qu’on se retrouve toujours à chanter beaucoup trop fort et beaucoup trop faux en faisant en plus un yaourt Franglais incompréhensible.

Du coup, on réveille les enfants, on se brise les cordes vocales et on se retrouve aphone le lendemain.

Cette chanson est d’ailleurs souvent un signe que la soirée touche à sa fin (et notre capacité à sortir un son, aussi). Bon, même s’il n’est pas deux heures du matin, on vous laisse profiter de cette sublime chanson tirée du film "The Bodyguard" avec le beau Kévin…



