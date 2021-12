Sara de Paduwa se livre depuis les coulisses des Associés du Week-end : "C’est un véritable privilège de faire ce métier chaque jour !"

Cette semaine, les Associés du Week-end laissent la place à l’ Opération Viva For Life qui débute ce vendredi 17 jusqu’au 23 décembre. Notre pétillante Sara de Paduwa est à nouveau l’un des visages phares de cet élan de solidarité. Et comme chaque année, notre animatrice au grand cœur a envie de tout donner pour que les enfants qui vivent sous le seuil de pauvreté puissent avoir un avenir meilleur. En cette fin d’année, le repos, ça sera pour plus tard car Sara a encore de nombreux projets sur le feu dont " Le Grand Défi des Animateurs" . Nous avons donc profité d’un petit moment de pause entre deux réunions pour lui poser quelques questions sur les premiers mois de la nouvelle formule des Associés et aussi pour lui demander au passage, ses petits secrets de préparation.

En plus, on se lâche complètement donc c’est un véritable partage . Moi quand on m’a annoncé il y a quelques mois que les Associés revenaient avec une version musicale, j’ai sauté de joie !

Sara : Je suis super heureuse parce que quand on joue en musique, c’est toujours lié à la bonne humeur. Et comme c’est dans mon ADN , j’adore. La musique a vraiment ce don-là et je trouve ça formidable.

Sara : C’est tout un travail, c’est sûr. Pour les prochaines sessions d’enregistrement, on m’a demandé d’accentuer le côté sérieux. J’ai tendance à être emportée par la bonne humeur des candidats mais ça reste un jeu avec des enjeux donc je dois maintenir l’équilibre entre fun et sérieux. Ce que je sens en tout cas chez les candidats, c’est que par rapport à un jeu classique de culture générale, ils ont moins peur de se tromper car la culture musique reste quelque chose de plus subjectif . Si par exemple, ils ne sont pas calés en rock, ils sont fatalement moins gênés de se tromper sur une question de ce genre que sur une question qui porte sur Einstein. Du coup, les candidats se lâchent beaucoup plus, ce qui entraîne une certaine effervescence sur le plateau. Mais je suis là pour réguler tout cela. Les manches doivent s’enchaîner et le jeu doit se poursuivre. Il y a des moments plus denses comme les duels où l’enjeu est important. C’est dans ces moments-là que je dois garder un certain sérieux sur le plateau. Mais c’est ça aussi qui est très gai car on passe d’une première manche très festive à une manche plus sérieuse donc je m’éclate .

En tout cas, je ne vois que des sourires autour de moi . La rencontre se fait naturellement avec les candidats. Cela me tient à cœur de rester simple afin que les gens se sentent bien. Après les tournages, j’ai beaucoup de réactions positives des gens qui sont venus sur les tournages. Ils me disent régulièrement qu’ils ont passé un super moment avec nous. J’essaie également de faire une photo avec tous les gens qui se déplacent car je trouve cela normal.

Sara de Paduwa dans sa loge © Guillaume Vassart

Sara : C’est très cadencé car on tourne 5 émissions par jour parfois. Donc c’est assez soutenu mais j’ai énormément de chance d’avoir une équipe formidable autour de moi qui prépare tout cela en amont.

En termes de prépa, il m’arrive de relire certaines questions avant les tournages mais pas toutes car il y en a énormément.

Mais durant tout le temps du jeu, j’ai une petite voix dans mon oreillette qui m’aide beaucoup et me glisse parfois des infos complémentaires par rapport aux questions.



C’est ça la télévision, on ne voit qu’une seule personne à l’antenne qui mène le jeu mais c’est le travail de toute une équipe de l’ombre également.

C’est certain que je dois être très concentrée durant tout le jeu et toute la journée car les questions s’enchaînent très vite et il arrive qu’on me parle dans l’oreillette en même temps.

Je dois donc être hyper concentrée tout le temps.

L’enjeu pour moi est de garder la même énergie que ça soit pour la première ou pour la dernière émission car pour le téléspectateur, c’est du one shot tous les jours.

Et la concentration, ça s’apprend !

Ce n’était pas ma plus grande force avant mais ça se travaille. C’est la clé.

Pour cela, je m’isole dans ma loge juste avant les émissions car j’ai besoin de silence pour pouvoir me concentrer.



En fait notre job à nous, c’est de donner l’impression qu’on fait cela facilement et de manière totalement décontractée alors qu’on est hyper concentré.

Au début quand j’ai commencé le 6/8, je n’étais pas concentrée comme je le suis aujourd’hui. Donc ça se travaille.