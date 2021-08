Sara de Paduwa de retour avec "Les Associés du Week-end", le nouveau jeu musical !

Le public l’a réclamé, l’émission "Les Asso ciés" est de retour mais en mode week-end ! Dès le 11 septembre prochain, Les Associés du week-end seront présents tous les samedis et dimanches à 18h30. Sara de Paduwa sera de retour aux commandes de ce célèbre jeu mais vous en présentera une nouvelle formule. En effet, ce nouveau rendez-vous se fera en musique ! L’animatrice phare de La Une testera les candidats sur leur culture musicale ! Chanson française , années 80 , Eurovision, tubes de l’été, hits interplanétaires, rap et anecdotes seront présents dans ce nouveau jeu qui rythmera vos débuts de soirées.

Durant chaque émission, quatre nouveaux candidats s’affronteront lors d’épreuves qui testeront leurs connaissances musicales et élimineront trois d’entre eux : l’escalade , la bonne année, le duel, la bonne chanson ou encore les penaltys . Des défis hauts en couleur qui feront rire, danser et chanter toute la famille !

Ce nouveau rendez-vous de divertissement familial sera diffusé les samedis et dimanches à 18h30 sur La Une à partir du 11 septembre. On vous promet d’ores et déjà de nombreux fous rires mémorables !