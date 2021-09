Sara de Paduwa à propos des Associés du Week-end : "C'est une nouvelle version musicale, très festive et plus accessible ! "

"Les Associés du week-end" débarquent sur La Une chaque samedi et dimanche à 18h30. Sara de Paduwa est de retour aux commandes de cette nouvelle version du célèbre jeu. L’animatrice nous dévoile les particularités de cette nouvelle formule musicale !

Le public l’a réclamé, l’émission "Les Associés" est de retour mais en mode week-end ! Dès le 11 septembre prochain, Les Associés du week-end seront présents tous les samedis et dimanches à 18h30. Sara de Paduwa sera de retour aux commandes de ce célèbre jeu mais vous en présentera une nouvelle formule. En effet, ce nouveau rendez-vous se fera en musique ! L’animatrice phare de La Une testera les candidats sur leur culture musicale ! Chanson française, années 80, Eurovision, tubes de l’été, hits interplanétaires, rap et anecdotes seront présents dans ce nouveau jeu qui rythmera vos débuts de soirées. L’animatrice dévoile quelques indiscrétions sur ce nouveau rendez-vous du week-end…

C’est le grand retour des Associés, mais le week-end ! Que penses-tu de ce come-back sur La Une ? Je suis vraiment très contente. On avait réussi à créer une vraie communauté autour des Associés avec un public, avec les candidats, avec des téléspectateurs. Je suis déjà super contente que les Associés reviennent mais en plus ce sera le week-end et avec de la musique ! Je suis d’autant plus contente ! Ce sera une version plus allégée, festive et plus musicale, évidemment ! Une nouvelle version mais qui correspond mieux au week-end. A 18h30, que ce soit le samedi ou le dimanche. On est en famille, on regarde la télé et la musique nous rappelle toujours beaucoup de souvenirs. Ça nous fait du bien ! Du coup, j’y crois beaucoup à cette nouvelle formule plus musicale. Ça rend les Associés plus accessibles aussi. C’est "moins" culture générale, c’est "plus" culture musicale. C’est peut-être plus à la portée de tous…

As-tu reçu des messages des fans de l’émission depuis la fin de la dernière saison ? Il y a tout un groupe d’aficionados des Associés qui se voit encore. Je devais aller manger avec eux mais à cause du covid, je n’ai pas pu. A l’heure où, on fait cette interview "Les Associés du week-end" est encore un secret. Les fans ne savent pas encore que l’émission revient dans une nouvelle version. Je pense que ça va vraiment leur faire plaisir et que ce sera une belle surprise, même si on quitte la culture générale pour s’orienter vers la culture musicale. On va garder nos fidèles mais on va aller chercher un nouveau public.

Peux-tu nous parler des particularités de cette version des Associés du week-end ? La grande particularité est que c’est musical mais que ça reste le même jeu ! Il fallait donc trouver des versions musicales aux célèbres épreuves des Associés ! Il y a déjà eu la spéciale "Viva for life" l’année dernière qui était déjà plus musicale, et on a gardé un peu les mêmes éléments. On a toujours les 5 manches. On a toujours l’escalade qu’on a rebaptisée "Crescendo". Tout sera lié à la musique. En fait, on se rend compte que c’est assez vaste. La musique ce n’est pas qu’écouter un morceau ; c’est l’histoire, les dates, les anecdotes, les groupes, les artistes, . Il y a vraiment beaucoup de choses à raconter. La Grande finale change aussi ! La guillotine, qui est beaucoup plus accessible. Il y a le facteur chance. On va jouer deux finales différentes. Ce sera soit le "blind test", soit "la chanson cachée". Ça rajoute un peu de piment à ceux qui participent et à ceux qui regarde. Ça va parler à tout le monde !

Entre le 6-8, les Associés du week-end, et tes autres projets, la rentrée est chargée. Comment fais-tu pour tout combiner ? J’ai eu un gros break cet été donc je ne vais pas me plaindre ! Les batteries sont rechargées à 100%. C’est un vrai plaisir de voir que le chaîne me refait confiance, qu’on revient avec une marque qui a fait ses preuves, et qu’il y a une véritable communauté. Ce n’est que du bonheur ! Après, c’est vrai que je vais devoir être remplacée de temps en temps dans le 6-8 et le 8-9 pour pouvoir tourner les Associés du week-end. L’agenda est bien rempli mais c’est un vrai bonheur. Je reviens au jeu. Le jeu c’est vraiment quelque chose qui me plaît, tout autant que les matinales !

Quel est le profil à avoir pour participer à cette nouvelle version des Associés ? Il faut avant tout avoir envie de s’amuser ! C’est vraiment accessible. Evidemment, il faut s’y connaître un tout petit peu en musique. En tout cas, l’écouter. Parfois on l’écoute mais on ne se rend pas compte qu’on la connaît. C’est pour tous ceux qui aiment bien la musique, qui l’écoute de temps en temps, qui écoute la radio. C’est vraiment ouvert à tout le monde et accessible. Ce n’est pas comparable à "N’oubliez pas les paroles" où il faut connaître les paroles par cœur et sur le bout des doigts. C’est l’histoire de passer un bon moment, de jouer en musique. Le facteur chance est fort présent dans cette émission. Et chacun à sa chance de gagner.

Retrouvez Sara dès le 11 septembre, tous les samedis et dimanches à 18h30 sur La Une dans "Les Associés du week-end" !