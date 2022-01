Retour des Associés du Week-end ce samedi avec une spéciale animateurs !

Et pour bien démarrer cette année 2022, la prod vous propose ce samedi, "une spéciale animateurs" au profit de l’opération Viva For Life.

Ça y est ! Dès ce samedi 15 janvier, Sara de Paduwa reprend les commandes de son émission les Associés du Week-end et vous donne rendez-vous chaque samedi et dimanche sur La Une à 18h20 pour un moment de détente et de fun.

Parmi les personnalités de cette spéciale, on retrouve Cyril , Jérôme de Warzée , Joëlle Scoriels et Gérald Watelet . Chacun devra faire appel à ses connaissances musicales afin de récolter un maximum de fonds pour l’opération.

Jérôme de Warzée © Guillaume Vassart

Vous le savez certainement, Sara de Paduwa adore titiller les candidats dans le but qu’ils dévoilent les chansons qu’ils ont un peu honte d’aimer. Cela peut aller des Spice Girls à la Danse des Canards.

Mais quand il s’agit de dévoiler les petits péchés mignons de nos personnalités RTBF, c’est d’autant plus croustillant !

On ne va pas tout vous dévoiler maintenant mais on peut déjà vous dire que chacun finira par pousser la chansonnette.

Certains iront à fond dans l’autodérision mais il se pourrait bien que parmi Cyril, Joëlle, Jérôme et Gérald, se cache un véritable chanteur. Une révélation et un moment bluffant à ne pas manquer ce samedi sur La Une.