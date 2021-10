[Quiz] Les Associés du Week-end : que savez-vous de "Cette année-là" ?

Chaque samedi et dimanche à 18h30 sur La Une, Sara de Paduwa vous donne rendez-vous pour jouer et chanter avec "Les Associés du Week-end".



Histoire de faire de vous de vrai(e)s champions/championnes, on vous propose de participer régulièrement à nos petits quiz.

Cette semaine, nous avons décidé de nous consacrer à "Cette année-là", l'un des plus gros tubes de Claude François mais, pas que !

Vous pensez être calé en la matière ? À vous de nous le prouver via ce quiz.

Prêt ? Go !